تركيا ترفض شحنة قمح هندي مصابة بمرض «الروبيلا»

رفضت تركيا شحنة قمح هندية بسبب مخاوف تتعلق بالصحة النباتية، حسبما صرح متداولون لـ«ستاندرد آند بورز كوموديتي إنسايتس».

عادت السفينة MV Ince Akdeniz المُحملة بـ 56877 طنًا من القمح الصلب إلى ميناء «كاندلا»، في الهند من ميناء الإسكندرونة في تركيا، وفقًا لبيانات الشحن من Kpler.

اكتشاف شحنة القمح مصابة بمرض الروبيلا الهندي

وقال تاجر مقيم في إسطنبول: «تم اكتشاف شحنة القمح مصابة بمرض الروبيلا الهندي ورفضتها وزارة الزراعة التركية»، وأضاف التاجر أنه من المتوقع أن تعود السفينة إلى ميناء كاندلا بحلول منتصف يونيو.

يأتي تحرك تركيا في وقت كان فيه المشترون الدوليون يتطلعون إلى تأمين إمدادات القمح، وهو غذاء أساسي رئيسي، مع تضاؤل ​​الإمدادات، وأثار القرار قلق المصدرين الهنود بشأن مستقبل شحنات القمح الأخرى المتجهة إلى دول مختلفة، في الأيام القليلة المقبلة.

وقال تاجر مقيم في مومباي: «كانت هناك بعض المخاوف المتعلقة بالصحة النباتية بشأن تحميل القمح ولذلك رفضت السلطات التركية الشحنة».

وقامت الهند بتقييد صادرات القمح في 13 مايو في خطوة تهدف إلى التحقق من ارتفاع الأسعار المحلية، ومع ذلك، أثناء حظر الصادرات، استثنت الهند العقود مع خطابات الاعتماد وسمحت لبعض السفن بالشحن على فترات منتظمة.

وبرزت الهند كمورد عالمي محتمل لصادرات القمح بعد أن أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى إخراج جزء كبير من الإمدادات من السوق، وقبل أن تقيد الهند صادرات القمح، كان التجار يبيعون القمح بنحو 350 دولارًا إلى 380 دولارًا للطن المتري، ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشكل حاد منذ فرض القيود.

تصدير مليون طن من القمح قريبًا إلى دول مختلفة

من المرجح أيضًا أن تقوم الهند بتصدير ما يصل إلى مليون طن من القمح قريبًا إلى دول مختلفة، وفقًا لما قاله العديد من المسؤولين في وزارة التجارة الهندية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال».

وأضاف مسؤول بوزارة التجارة الهندية أن «نصف الشحنات ستذهب إلى بنجلاديش إلى حد كبير عبر السكك الحديدية والطرق».

ومع ذلك، يشعر التجار الهنود بالقلق إزاء بعض الشحنات المتجهة إلى دول الشرق الأوسط منذ رفض تركيا الشحنة.