مصدر بـ«تعليم المنوفية»: كل طالب سيحصل على حقه في الشهادة الإعدادية 2022

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تصحيح مواد الشهادة الإعدادية في المنوفية 2022، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع بعد المقبل، ومراجعة الدرجات مراجعة دقيقة من المدرسين في «الكنترول»، وتحديد أوائل الشهادة الإعدادية، وعرض النتيجة على اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية لاعتمادها بشكل رسمي، والإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للمحافظة.

لا يوجد قرار بإعادة توزيع درجات مواد في الشهادة الإعدادية

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم، أنه لم يصدر أي قرار رسمي بتعديل نموذج الإجابات أو إعادة توزيع الدرجات في أحد المواد حتى الآن، مؤكدًا أن عمليات تصحيح المواد في «الكنترول» مستمرة ولم يمر أسبوع واحد فقط على بدء التصحيح، مشددًا على أن عمليات التصحيح تتم بمنتهى الدقة لكي يحصل كل طالب على حقة دون أي أخطاء.

المراجعة الدقيقة لتلافي الأخطاء

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، تتابع بشكل يومي عمليات تصحيح المواد، وتشدد على ضرورة أن تجري مراجعة الدراجات بشكل دقيق ليحصل كل طالب أو طالبة على حقه.

وأوضح، أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح في «الكنترول» لمواد الشهادة الإعدادية في المنوفية 2022، سيجري مراجعتها، واعتمادها من محافظ المنوفية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع محافظة المنوفية، ومن خلال المواقع الإخبارية تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار، إلي أنه يجري تصحيح مواد لطلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية، يزيد عددهم عن 83 ألف طالب، ويبذل كافة العاملين في «الكنترول» بمجهود كبير في تصحيح ورصد الدرجات قبل مراجعتها للتأكد من عدم وجود أخطاء لكي يحصل كل طالبه على حقه.