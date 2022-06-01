شعبة الخضراوات والفاكهة: انخفاض أسعار بعض السلع 60%

أعلن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات، بنسب تتراوح بين 30 لـ60%، فضلًا عن أن الأسواق ستشهد انخفاضا في أسعار السلع الزراعية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البامية انخفض سعرها، ووصلت لـ25 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر المشمش ووصل لـ10 جنيهات للكيلو، بينما شهد سعر ورق العنب تراجعًا كبيرًا في الأسواق، وصل لـ18 جنيها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد».

المنتجات الزراعية تُعد منتجات تنافسية ولا يمكن احتكارها

وأضاف «النجيب»، أن المنتجات الزراعية تُعد منتجات تنافسية ولا يمكن احتكارها، كما أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى، فأسعار الخضراوات في محافظة البحيرة تُعد أرخص من نظيرتها في القاهرة، وانخفاض الأسعار يعني أن المشروعات الزراعية التي قامت بها الدولة أتت ثمارها، موضحًا أن أسعار سوق العبور هي المرجعية الحقيقية للمنتج الزراعي، كما أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية مما ينعكس على جودة وزيادة الإنتاج، كما أن هناك توجها على أن يقوم التجار بتخفيض هامش الربح من أجل عبور المرحلة الحالية.

استقبال 20 ألف طن من الخضار والفاكهة يوميًا في سوق العبور

أشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة التنافسية في الأسواق من أجل المواطن، ويجب على المواطن أن يلجأ للقنوات الشرعية من أجل القضاء على جشع التجار، فمصر ليس لديها أزمات في المنتجات الزراعية، إذ يتم استقبال 20 ألف طن من الخضار والفاكهة يوميًا في سوق العبور، والمصري لم يتوقف يوما عن الوقوف بجانب الوطن.

وأوضح أن الخضراوات والفاكهة متوفرة في كل أسواق مصر، لافتا إلى أنه يجرى التصدي لكل الممارسات الخاطئة في الأسواق، مؤكدًا أن أفضل نوع من البطيخ سعره 40 جنيها، بعد أن كان يصل لـ100 جنيه.