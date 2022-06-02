حجز التأشيرة والفنادق.. خدمات يقدمها الموقع الإلكتروني لمؤتمر المناخ

عدد من الخدمات المعلوماتية الهامة، يطرحها موقع مؤتمر المناخ شرم الشيخ cop27، الذي أعلنت وزارة البيئة إطلاقة رسميا أمس الأول الثلاثاء.

ويضم الموقع خطوات كاملة بشأن الحصول على تأشيرة لدخول مصر، ويتوقع زيارة 30 ألف فرد لمصر، للمشاركة في المؤتمر.

فنادق ومنتجعات

كما يوفر الموقع معلومات تفصيلية للإطلاع على فنادق ومنتجعات مدينة شرم الشيخ؛ إذ يمكن للراغبين في حضور المؤتمر، التسجيل وكتابة البيانات ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ليكون بامكانهم تفقد الفنادق، ومعرفة مقومات كلا منها وكيفية حجزها.

كما يستعرض الموقع بالصور معلومات عن مدينة شرم الشيخ، والمميزات التي تؤهلها لتكون مدينة خضراء، وبحسب الموقع فإن مدينة شرم الشيخ هي الوجهة المثالية لاستضافة مؤتمر الأطراف الشامل والمستدام.

التزامات شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر

والتزمت شرم الشيخ بالتحول الأخضر، بعد أن حققت خطوات كبيرة في اعتماد الإقامة المستدامة والنقل والطاقة، وإدارة النفايات والعمليات السياحية.

وأصبح لشرم الشيخ سجلا حافلا في استضافة الأحداث والمؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر «الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNODC)، والأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP14)».

وتحيط بمدينة شرم الشيخ منطقتين محميتين، كما أنها شرم موقع يلهم الحضور لمعالجة تغير المناخ وحماية الكوكب.

وتوفر المدينة مجموعة من الشعاب المرجانية النقية، ووفرة من الحياة البحرية التي تقع بين جبال سيناء الخشنة استكشافا لا نهاية له.

بعض البيئات الطبيعية الفريدة من نوعها

وفي شرم الشيخ يمكنك استكشاف بعض البيئات الطبيعية الفريدة من نوعها في مصر، سواء فوق أو تحت الماء، وكل ذلك مع المساهمة في تعزيز سبل العيش المحلية.

وقال الموقع: «ستكون حماية صحة كل من المشاركين في COP27 والمجتمع المحلي في شرم الشيخ على رأس أولوياتنا؛ إذ يجرى التخطيط للحدث، مع استكشاف جميع احتياطات السلامة لضمان».

يذكر أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، من المقرر انعقاده في مدينه شرم الشيخ بمصر، في نوفمبر المقبل.