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مصرع رجل ثمانيني صدمه «لودر» أمام منزله بمحافظة سوهاج

كتب:

شيماء دراز
03:52 ص | الخميس 02 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

لقى مسن بالمعاش عمره 83 عاما، مصرعه أمام منزلة بمركز طهطا في محافظة سوهاج، بعدما صدمه «لودر».

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، يفيد وصول المدعو «البدري. س. ا. س»، 83 عاما، بالمعاش، يقيم بدائرة قسم طهطا في محافظة سوهاج، إلى مستشفى طهطا العام، مصابا بكدمة، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفي عقب وصوله إليه.

شقيق المجني عليه ينفي الشبهة الجنائية ويتهم السائق 

وبسؤال شقيق المجني عليه، المدعو «محمد. س. ا. س»، 68 عاما، بالمعاش، ويقيم بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، قرر بأنه أثناء عبور المتوفى المذكور الطريق أمام منزله اصطدمت به معدة ثقيله «لودر»، قيادة المدعو «علاء. ع. خ. ع»، 22 عاما، سائق، يقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابته ووفاته.

واتهم شقيق المتوفى، قائد اللودر، بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

السائق يفيد بعدم سيطرتة على عجلة القيادة واصطدامه بالمسن

كما أنه بسؤال قائد اللودر أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته؛ إذ لم يسيطر على عجلة القيادة. 

وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق. 

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