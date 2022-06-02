أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في سوهاج.. «حصلوا على مجموع 100%»

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%، وقد حصل 22 طالبا وطالبة من مراكز محافظة سوهاج على 100% من مجموع الدرجات، ليحتلوا المراكز الأولى في قائمة أوائل المحافظة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في سوهاج

أحمد مخلص محمود زکي - مركز طما

عمر عبد الكريم أحمد بدوي - مركز سوهاج

كيرلس جرجس ثابت زخاري - مركز أخميم

مريم بركات محمد علي - مركز جهينة

فايزة أحمد محمد عبدالباري - مركز البلينا

شهد أحمد محمد عبدالمنعم - مركز جرجا

ملك محمود علي إسماعیل - مركز طهطا

وسیم أمیر إمیل جرجس - مركز طهطا

تقی مجدي عبد العال - مركز جهينة

أميرة صلاح سالم - مركز البلينا

مصطفى بهاء محمود عبده - مركز جرجا

جنی أحمد فؤاد موسی - مركز البلينا

محمد رأفت علي أحمد - مركز جرجا

مصطفى عمر مصطفى محمد - مركز طهطا

دينا فرغل عبدالجواد عبدالعال - مركز البلينا

أماني محمد قليد عبد الحليم - مركز طهطا

أسماء مجدي عبده أحمد - مركز المراغة

جنى یاسر أحمد محمد أبوطالب - مركز سوهاج

عبدالله محمد رفاعي محمد - مركز جرجا

مریم جابر عبد الرؤوف عبد العال - مركز سوهاج

محمد أحمد عبدالحي محمود - مركز طما

مصطفی محمود حسین محمد - مركز البلينا

الأوائل في الإدارات التعليمية بسوهاج

وقد صرح الدكتور عربي أوبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بحصول الإدارات التعليمية في مراكز دار السلام والبلينا وجرجا على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70% فأكثر بنتيجة الشهادة الإعدادية، ثم الإدارات التعليمية بمراكز المراغة وجهينة وسوهاج وأخميم والمنشأة وساقلتة وطهطا وطما.