أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم.. البنات يتصدرن القائمة

حصلت «الوطن» على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الفيوم، حيث بلغ عددهم 52 طالب وطالبة من مختلف المدارس الخاصة والحكومية في مختلف الإدارات التعليمية المختلفة، بينهم 22 طالباً وطالبة بمدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، و11 طالب وطالبة بمدارس إدارة إطسا، و8 طالب وطالبة بإدارة شرق الفيوم، و5 طلاب بمدارس إدارة سنورس، و2 بمدارس إدارة أبشواي، و2 بمدارس إدارة طامية، و2 بمدارس إدارة يوسف الصديق، وجميعهم حصدوا الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022، وذلك بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، النتيجة بنسبة نجاح بلغت 73.35%.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بغرب الفيوم

وتصدر 22 طالباً وطالبة بإدارة غرب الفيوم، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الفيوم، وهم:

سلمي حجاج عبد التواب مدرسة الشروق الخاصة

سلمي أحمد إسماعيل مدرسة الشروق الخاصة

مريم رامي محمد محمد مدرسة الشروق الخاصة

عبير محمد عبد القادر مدرسة العليا الخاصة

زينب أحمد جمعة عويس مدرسة المحمدية الإعدادية

فرح عبد الوهاب رجب مدرسة الجمهورية الخاصة

مهاب ياسر ربيع مدرسة زهراء الأندلس الخاصة

عمر شرف الدين عبد العليم مدرسة الإسلامية الخاصة

كيفن أشرف فرحات مدرسة القديس ميخائيل للراهبات

سلمى بدر الدين صلاح مدرسة المحمدية الإعدادية

أحمد مكرم محمد محمد مدرسة الرسالة الخاصة

سما ناصر سيد عبد العاطي مدرسة الرسالة الخاصة

ساندي عماد عيد مدرسة الجمهورية الخاصة

جنى حمادة أحمد نور الدين مدرسة الشروق الخاصة

نهى هشام محمد حسين مدرسة القديس ميخائيل للراهبات

محمد أشرف شعان علي مدرسة الإسلامية الإعدادية الخاصة

مريم حامد محمد الصوفي مدرسة المحمدية الإعدادية بنات

رنا محمد أحمد محمد مدرسة زهراء الأندلس الخاصة

عبد الرحمن خالد عبد التواب مدرسة زهراء الإندلس الخاصة

أروى محمد أيوب رشاد مدرسة زهراء الأندلس الخاصة

أحمد إبراهيم محمد عبد العظيم مدرسة الرسالة الخاصة

عصام عبد الله سيد مدرسة عزة زيدان الرسمية لغات

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا

أما في إدارة إطسا التعليمية فقد حصل 11 طالب وطالبة على الدرجة النهائية وجاؤوا بين أوائل الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة الفيوم وهم:

مي جابر السيد حسن مدرسة جردو الإعدادية

مهند علي عبد الفتاح مدرسة الفتح الإعدادية

مريم مصطفى رجب ذكي مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل

عبد الرحمن أحمد عبد العاطي مدرسة عتامنة المزارعة

ابتهال محمد عبد التواب مدرسة جردو الإعدادية

مي أحمد سيد محمد مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل

هالة صادق جادالله مدرسة الغرق قبلي

أحمد حمودة ناجي مدرسة قلمشاه بنين

رضوى نادي جمعة عبد المولى مدرسة الغرق قبلي

علي حسين علي مدرسة محمد موسى الخاصة

مصطفى أحمد شعبان مدرسة قلمشاه الإعدادية بنين

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة سنورس

وجاء أسماء 5 طلاب بين أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الفيوم، بحصولهم على الدرجات النهائية وهم:

عبد الحميد عادل محمد مدرسة الشهيد عبد الرحمن شعبان

أحمد رمضان رجب نايل مدرسة يوسف لبيب عليوة

سلمى محمد صوفي عبد العزيز مدرسة سنهور الحديثة

آية أشرف محمود طه مدرسة مدرسة بنات نقاليفة

منة الله محمد عمر سيد مدرسة بنات نقاليفة

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بشرق الفيوم

وجاء أوائل الشهادة الإعدادية في إدارة شرق الفيوم التعليمية كالتالي:

علي عماد أحمد مهدي مدرسة الفاروق الخاصة

عبد الرحمن أحمد سالم مدرسة الفاروق الخاصة

رؤى يسري محمد الصوفي مدرسة الرسالة لغات

فرح محمد ثروت عبد الفتاح مدرسة الرسالة لغات

بسملة محمد كمال مدرسة الأورمان الخاصة

ذياد إسلام فرحات مدرسة منارة الأندلس الخاصة

أمل محمد جابر سيف مدرسة منارة الأندلس الخاصة

رقية سيد عبد الغني عبد الحميد مرسة هوارة المقطع الإعدادية

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة أبشواي

ملك عبد الحكم فتح الباب مدرسة أم المؤمنين

رضوى مصطفى مهدي مدرسة عمر ابن الخطاب

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة طامية

أمنية صفوت هلال طسن مدرسة فتحي علي أحمد

رحمة مصطفى عبد التواب مدرسة سرسنا الإعدادية

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بيوسف الصديق