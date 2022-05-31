توريد 144 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوطـ أن كمية محصول القمح المحلي الموردة حتى الآن، قد ارتفعت لتصل إلى 144 ألف و853 طناً من الأقماح المحلية، وذلك في 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث يجري استلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر، دون أي عقبات، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الثلاثاء، موضحاً أن المستهدف توريده هذا العام يبلغ 403 آلاف طن من المساحة المنزرعة داخل المحافظة، والتي تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، حيث يبلغ متوسط الإنتاجية لمحصول القمح 18 أردب للفدان.

خطوات جادة لزيادة الكميات الموردة

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ خطوات جادة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين، وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول، فضلاً عن التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن أثناء عملية التوريد، وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون، على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع، بالإضافة إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح، وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

مديرية زراعة أسيوط

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ،أن شون البنك الزراعي المصري قد استقبلت 66 ألف و890 طن و429 كيلوجرام، والشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) قد استقبلت حوالي 26 ألف و937 طن و458 كجم، فضلاً عن توريد 42 ألف و481 طن و938 كجم للمصرية القابضة للصوامع في عرب العوامر بمركز أبنوب، وتوريد 6876 طن و150 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، بالإضافة إلى استقبال 1667 طن و57 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة، بإجمالي كمية تصل إلى 144 ألف و853 طن و32 كجم.

ولفتت وكيل وزارة الزراعة إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى انتهاء موسم التوريد في 30 أغسطس 2022 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، وأوضحات أن سعر الأردب، وزن 150 كيلوجرام، يبلغ 885 جنيهاً، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و875 جنيهاً للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و865 جنيهاً للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقاً لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

غرفة عمليات للشكاوى وإدارة الأزمات

وأعلن محافظ أسيوط، في وقت سابق، عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg