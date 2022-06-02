توريد 149 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط منذ بداية موسم الحصاد

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توريد 149 ألفا و736 طنا و87 كيلو جرام من الأقماح المحلية حتى الآن إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى انتهاء موسم التوريد في 30 أغسطس القادم أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، مع تنفيذ الخطوات الجادة التي أقرتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، موضحا أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية لمحصول القمح يصل إلى 18 أردب للفدان.

التنسيق بين كافة الجهات المعنية

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر، دون أية عقبات وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم، لافتاً إلى أهمية التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح.

توريد 149 ألفا و736 طن قمح للصوامع

وقالت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 149 ألفا و736 طنا و87 كجم من محصول القمح المحلي إلى 30 شونة وصومعة بالمراكز والقرى، حيث تم توريد 69411 طنا و389 كجم لشون البنك الزراعي المصري، وحوالي 27683 طنا و975 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن).

كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 43416 طنا و534 كجم، وتوريد 7442 طنا و450 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، بالإضافة إلى استقبال 1781 طنا و739 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة، مشيرة إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول.