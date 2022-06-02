تحرير 174 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية لعدم توريد 592 طن قمح بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، بقيادة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين ومن خلال حملة، لضبط حركة توريد الأقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر.

تحرير محاضر ضد مزارعين مخالفين

وأسفرت الحملات عن تحرير 112 محضرا بمركز شبراخيت ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر، لم يقوموا بتوريد كميات بلغت 365 طن قمح، وفي مركز كوم حمادة تم تحرير 34 محضرا لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد 104 أطنان قمح للشون والصوامع.

كما تم تحرير 28 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد 123 طن قمح، وذلك بمركز المحمودية.

تكثيف أعمال توعية المزارعين

وشدد محافظ البحيرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح، ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، كما وجه بالالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، مشددا على التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.