محطة للصرف الصحي بتكلفة 30 مليون جنيه في شبراخيت بالبحيرة

عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، استعرض خلاله جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

محافظ البحيرة يتابع تنفيذ محطة صرف «الربدان»

يأتي في مقدمة هذه المشروعات التي يجري تنفيذها، مشروع إنشاء محطه رفع الصرف الصحي في «الربدان» بمركز شبراخيت، المقام على مساحة 525 متراً مربعاً، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه، حيث تم بناء البيارة، ومد خطوط الطرد الرئيسية، بطول 1109 أمتار، وخطوط الطرد الفرعية بطول 2 كيلومتر.

تنفيذ مكتب بريد «محلة فرنوى» المطور بنسبة 90%

كما تابع محافظ البحيرة مشروع تبطين ترعة «الضاهر الشرقي»، حيث تم إنجاز 3200 متر خرسانة، وحفر وتدبيش 2200 متر، من إجمالي المسافة البالغة 6 كيلومترات، بالإضافة إلى متابعة إنشاء مكتب البريد المطور بقرية «محلة فرنوى»، على مساحة 70 متراً مربعاً، بنسبة تنفيذ بلغت 90% تقريباً.

مشروعات قومية عملاقة تفوق التوقعات

وأكد محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات، ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة، لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة، وأضاف أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات، التي تهم المواطن البحراوي.

ويجري تنفيذ هذه المشروعات في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لرؤساء المدن والمراكز، بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، التى تهم المواطنين في كافه القطاعات والمجالات.