خوسيه بالفين قائد الـ«ريجاتون» يحيي حفلا عالميا في ملعب الفيصل بجدة

يستضيف موسم جدة 2022، غدًا الجمعة، حفلًا موسيقيًا ضخمًا يحييه الفنان العالمي خوسيه بالفين، برفقة مؤديي الدي جي الشهيرين في أوروبا سبيستيان أنجروسو، وستيف أنجلو.

يحضر الحفل الآلاف من محبي النجم العالمي من داخل المملكة وخارجها على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث يُقدم بالفن والفرقة التي ستُرافقه حفلًا يمتد لعدة ساعات، وذلك بعد أن تم طرح تذاكر الحفل عبر نقاط البيع الإلكترونية لموقع موسم جدة.

بالفين واحد من أفضل 10 فنانين على مستوى العالم

ويُعد بالفين واحدًا من أفضل 10 فنانين على مستوى العالم، ووصفته وكالة بيتشفورك الإعلامية بأنه «الوجه الحديث لموسيقى الريجاتون»، وهي مزيح من موسيقى بورتو ريكا وموسيقى الدانسهول في أمريكا اللاتينية، وموسيقى الهوب هوب الأمريكية.

وحصل بالفين على جائزة بيلبورد الموسيقية، وجائزة الموسيقى الأمريكية، وجائزة جرامي اللاتينية، وتعاون مع العديد من نجوم الموسيقى في أمريكا وعدد من دول العالم، وتصدرت أغنيته "Mi Gente" قوائم الموسيقى في العام ذاته، وتم إعادة توزيعها موسيقيًا مع النجمة العالمية بيونسيه.

موسم جدة تستمر حتى شهر يونيو الجاري

يُذكر أن موسم جدة يواصل فعالياته المتنوعة التي بدأت مطلع مايو الماضي وتستمر حتى شهر يونيو الجاري، وتجاوز عدد زوار موسم جدة حتى اليوم 2 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها. وتعد هذه الحفلة المنتظرة، أولى حفلات موسم جدة العالمية.