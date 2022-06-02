إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بين بني سويف ومغاغة، بالقرب من مركز الفشن، اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، كما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي «الفشن - مغاغة»، حيث وجه بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف، التابعة لمرفق بني سويف، إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

أسماء مصابي حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية.

وتبين أن مصابي الحادث هم: «محمد ك. ص.»، 20 سنة، مقيم بمركز الفشن، مصاب بجروح وسحجات متفرقة، و«جمعة ص. م.»، 37 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب بجرح بالرأس حوالي 7 سم، و«سار س. م.»، 25 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب كدمات بأنحاء متفرقة من الجسم.

جرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الحادث، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.