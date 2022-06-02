تراث المنطقة التاريخية وفعاليات «سيتي ووك» تجذب زوار موسم جدة

تشهد منطقة جدة التاريخية في المملكة العربية السعودية إقبالا كبيرا من زوار موسم جدة من دول عربية وآسيوية و أوروبية مختلفة، الذين تستهويهم المناطق التراثية والتاريخية وتلفت انتباههم الفعاليات الشعبية، حيث يقضون أوقاتهم بين مباني جدة التاريخية.

حديقة «الأمير ماجد» ملتقى ثقافي للزوار من الجنسيات الآسيوية

وتحولت حديقة «الأمير ماجد» إلى ملتقى ثقافي للزوار من الجنسيات الآسيوية الذين تستقطبهم الفعاليات الثقافية المخصصة للدول الآسيوية، مثل الليلة الإندونيسية والليلة الباكستانية، ويوم الجمعة المقبل الليلة البنجلاديشية، حيث يحرص زوار الموسم من الدول الآسيوية على الحضور اليومي والمشاركة في الفعاليات المقامة والاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات هناك بصحبة أسرهم وأطفالهم.

ويستقطب نادي جدة لليخوت يوميا العديد من الزوار الأجانب من عشاق المطاعم ومحبي العروض الموسيقية العالمية، والفعاليات البحرية، فيما يحرص بعض الزوار والسياح الأجانب على اقتناء الهدايا والمنتجات الشعبية الخاصة التي تعرض في متاجر جدة «آرت بروميناد» وشراء ما يرمز إلى أو يمثل هوية مدينة جدة ومعالمها.

خيارات ترفيهية متعددة بـ9 مواقع فعاليات في سيتي ووك

وفي «سيتي ووك» يجد السياح وأسرهم وأطفالهم خيارات ترفيهية متعددة في 9 مواقع فعاليات، بالإضافة إلى أن بعض العروض تقام لأول مرة في جدة على مستوى المنطقة.

ويحرص الزوار العرب والأجانب على حضور الحفلات الغنائية والاستمتاع بنخبة الفنانين الذين جمعهم الموسم ليقدموا لجماهيرهم من مختلف دول العالم كل جديد في عالم الفن والغناء، وفي المساء يقضي الزوار أينما كانوا أوقاتا ممتعة مع لوحات الألعاب النارية التي تزين سماء جدة بألوانها البديعة لتكتب موعداً جديداً مع الفرح في هذه المدينة التي تفتح ذراعيها لاستقبال زوارها من كل دول العالم .

وأسهم تنوع خيارات الترفيه التي يقدمها موسم جدة في تحقيق زخم كبير لهذه الفعاليات تجاوز معها عدد زوارها قبل أيام مليوني زائر من داخل المملكة وخارجها.