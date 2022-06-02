إصابة 7 بينهم 5 أطفال في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

أصيب 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين في منطقة «الكيلو 68»، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في نطاق غرب مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بنقل 7 مصابين لمستشفى النوبارية

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، في منطقة الكليو 68، على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بنطاق ذات المركز.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

أسماء المصابين في حادث تصادم صحراوي البحيرة

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من «محمود ع. ف.»، 9 سنوات، مصاباً بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«محمد ع.»، 7 سنوات، مصاباً بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، و«لوجين ع.»، 3 سنوات، مصابة بكدمات وجروح، و«عبد الله م.»، 5 سنوات، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«رنزة م.»، عامين، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«إيمان م. س.»، 18 سنة، مصابة بكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، و«فاطم م. س.»، 27 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.