مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حوادث متفرقة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، عددًا من الواحدث المتفرقة، والتي تسببت في وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، كان من بينهم غرق شاب في ترعة القاصد أثناء اللعب مع أصحابه هروبًا من ارتفاع درجة الحرارة، كما لقى شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بمركز الباجور في المنوفية.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي

وشهد الطريق الإقليمي بالمنوفية، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سيارتين ملاكي وربع نقل، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت قوة أمنية إلى مركز شرطة الباجور لمعرفة أسباب الحادث وسؤال شهود عيان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها.

مصرع شاب غرقا في ترعة القاصد

ولقى شاب مصرعه غرقًا في ترعة القاصد أثناء اللعب في المياه برفقه أصحابه، وتم انتشال الجثمان، والتحفظ عليه ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، تحرير محضر بالواقعة، وبسؤال أصدقاء المتوفى أكدوا غرقة أثناء اللعب معهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة.

سقوط طفلة من الطابق الثالث

وأصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بإصابات بالغة في الجسم، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث من منزلها بمدينة شبين الكوم، ونُقلت إلى المستشفي الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وبسؤال والدها أكد سقوطها من أعلى نتيجة اختلال توازنها، نافيًا وجود شبهه جنائية، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق.

مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع

كما لقيت طالبه تدعي «س.ر» في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الرابع، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.