انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بأوسيم

طلبت جهات التحقيق بالجيزة تحريات المباحث حول حريق اندلع داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة أوسيم، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق من موقعه، وطلبت تقريرها بشأن أسباب الحريق وملابساته.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال صاحب العقار جراء اشتعال الحريق، ونوهت تحريات رجال المباحث بعدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث.

تفاصيل البلاغ باندلاع حريق في وحدة سكنية

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وانتقلت قوة من رجال الشرطة على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارت الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق على الفور عقب تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، تمكنتا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدًا لتفريغها، والوقوف على أسباب الحادث.

السيطرة على حريق منزلين بقليوب

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمنزلين بمنطقة سنديون بدائرة مركز شرطة قليوب، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل منزلين بمنطقة قليوب، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة قليوب إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمال وجود ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

كما دفعت وحدة الحماية المدنية بالقليوبية بسيارتي إطفاء فور تلقيها بلاغا من غرفة النجدة إلى مكان الحادث، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وبينت المعاينة عدم وجود خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات التي كلفت المباحث بتكثيف جهودها، وعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات في الواقعة.