خريطة قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات للصيانة ورفع كفاءة الخدمة

أعلنت شركات توزيع الكهرباء بمصر الوسطي وشمال وجنوب الدلتا عن قطع التيار الكهربائي اليوم في بعض المناطق بمحافظات القليوبية وبني سويف وكفر الشيخ لاجراء اعمال الصيانة الدورية بالشبكة ولرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين

فصل التيارعن بعض المناطق في الصعيد

أعلنت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء قيام قطاع كهرباء بنى سويف التابع للشركة بفصل التيار اليوم عن بعض المناطق والقرى بمركز ومدينة بني سويف لمدة 6 ايام بدأت من صباح اليوم "السبت" وحتي الخميس المقبل لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وأشارت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في بيان الي أنه تم قطع التيار اليوم عن مناطق"عزبة بلبل - الطب البيطري - محطة الغاز الطبيعي - التلقيح الصناعي بمدينة بني سويف" اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 11 صباحاً وعن قرية الحمرايا شرق النيل من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 11.30 صباحا

فصل التيار لإجراء الصيانة ورفع كفاءة الخدمة

وتوجه قطاع كهرباء بنى سويف التابع لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

مناطق انقطاع التيار في جنوب الدلتا

وقام قطاع كهرباء القليوبية التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا بقطع التيار الكهربائي اليوم بمركز ومدينة شبين القناطر عن المحولات أرقام (1-2-4) وذلك لاختبار المقاومة الأومية لافتا الي انة تم فصل التيار اليوم عن مناطق " النعناعية - وابور النور - الاحراز - صرف الجبسة - السكة الحديد - كوم السمن ) وسيتم الفصل غدا "الاحد" من الساعة 6 حتي الساعة 8 ص بالمناطق الآتية " النعناعية - وابور النور - الشوبك - صرف الدلتا " ويوم الثلاثاء المقبل من الساعة 6 صباحا حتي 8 صباحا بالمناطق الآتية " كفر شبين - كفر سندوة - نوب - تل بني تميم ".

مناطق فصل التيار في شمال الدلتا

واشار قطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في بيان الي انة تم فصل التيار الكهربائى اليوم بدء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية عن عدد من المناطق بمدينة كفر الشيخ وهي " تقسيم وشارع المصنع وشارع الجمهورية وتقسيم الأوقاف شارع الجيش والمستشفى العام والرمد القديم والجديد وبنك الدم ومستشفى الكبد ومنطقة القنطرة وتقسيم زنطور والقضاة والتجاريين والنيابة العامة والإدارية وتقسيم الشرطة والمحاسبين و المحافظة وقضايا الدولة ومنطقة ميت علوان وعمارات الـ 47 ومستشفى الهلال".