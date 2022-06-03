ضبط أدوية تأمين صحي محظور تداولها في 4 صيدليات بقليوب

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة لمتابعة الأدوية والعقاقير بالصيدليات الموجودة بنطاق مدينة ومركز قليوب، لمتابعة صلاحية وجودة الأدوية التي تقدم لجمهور المستهلكين بتلك المنطقة، وتم ضبط عدد من العقاقير المغشوشة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 230 علبة أدوية بشرية مهربة

وتلقت مديرية من القليوبية، إخطار إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية، بشن حملة على الصيدليات، أسفرت عن ضبط 230 علبة أدوية بشرية خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات ومجهولة المصدر وبدون فوتير، بداخل كل علبة منها 4 شرائط أدوية بإجمالي 920 شريط أدوية بشرية، وأيضا ضبط 90 برطمان أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك داخل 4 صيدليات بدائرة قسم ومركز شرطة قليوب، وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة.

وتضمن تقرير التفتيش الصيدلي أن تلك الكميات المضبوطة مهربة ومقلدة ومغشوشة وبدون فواتير ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، كما أن أصحاب تلك الصيدليات غير حاصلين على موافقة الهيئة العامة للأدوية البشرية بتداول تلك الأدوية، ويقومون بطرحها في الأسواق مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة.

إعدام 20 طن مواد غذائية

وفي سياق آخر، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية ببنها ومديرية التموين بالقليوبية، حملة مكبرة للمرور على بعض المنشآت الغذائية بناحية بنها، للتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، ومدير عام الطب الوقائي، شملت التفتيش على المطاعم ومطابخها بمدينة بنها.

وأسفرت الحملة عن سحب 8 عينات من الأغذية المختلفة لفحصها معمليا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما قامت بإعدام 20 كيلو جرام من المواد الغذائية غير المحتفظة بخواصها الطبيعية، وتظهر عليها علامات التلف.

وجرى تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء المنشآت لاشتراطات النظافة الصحية، كما تلاحظ أن بعض العاملين لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض، كما تم تثقيف العاملين بالمنشآت على كيفية الاحتفاظ بالمواد الغذائية والحفاظ عليها.

ضبط 10 أطنان جبنة رومي فاسدة

كما تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 10 أطنان جبنة رومي وسكر ومكرونة وزيت طعام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين، يفيد قيام حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية، لضبط المحلات التي تقوم بحجب السلع لبيعها في السوق السوداء بسعر غير الأسعار المقررة للجمهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان يحتوي على 5.95 طن جبن رومي وجبن أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط محل لتجارة السلع الغذائية به 5 أطنان سلع غذائية «سكر حر ومكرونة وزيت طعام ومسليات» لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.