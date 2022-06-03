المتهمة بالتخلص من طفلتها بأكتوبر: أنجبتها بعلاقة محرمة وخفت من الفضيحة.. صور

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على الأم المتهمة بالتخلص من ابنتها حديثة الولادة بجوار عقار بمنطقة ابني بيتك، في مدينة 6 أكتوبر، واعترفت المتهمة أنها أنجبت الطفلة من علاقة مُحرمة، مع أحد الأشخاص، بعد أن انفصلت عن زوجها، وفور ولادتها احتفظت بالطفلة لمدة شهر، ثم قررت التخلص منها، فتوجهت إلى منطقة هادئة، وتركت الطفلة، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

تحريات المباحث تكشف تفاصيل الواقعة المأساوية

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار يفيد بالعثور على طفلة رضيعة، بجوار عقار، بمنطقة ابني بيتك في مدينة 6 أكتوبر، وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن والدة الطفلة وراء التخلص منها، بإلقائها بجوار عقار.

احتفظت بالرضيعة لمدة شهر.. ثم تخلصت منها

حدد رجال المباحث هوية المتهمة، وبإعداد كمين لها تم القبض عليها، واعترفت المتهمة أنها أنجبت الطفلة من علاقة سِفاح، وخشية افتضاح أمرها احتفظت بها لمدة شهر، ثم قررت التخلص منها، فتركتها بجوار عقار بمدينة 6 أكتوبر، فتم إحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.