مصرع «فلة وشروق».. دهستهما سيارة أثناء استقلالهما دراجة نارية بالقاهرة

لقيت فتاتان مصرعهما، إثر قيام سيارة بدهسهما أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان هل توجد شبهه جنائية في الواقعة من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتهما لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت جهات التحقيق ضبط وإحضار قائد السيارة وعرضه عليها فور ضبطه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بمصرع فتاتين أعلى كوبري بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثتي «فلة وشروق» في العقد الثالث من عمرهما، وبالفحص تبين إصابتهما بكسور ونزيف داخل وخارجي وتهشم في الجمجمة وكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

التحريات: سيارة نقل دهست الفتاتين أثناء استقلالهما دراجة نارية

وكشفت التحريات بأنه أثناء استقلال الفتاتين لدراجة نارية خلف أحد الأشخاص صدمتهما سيارة نقل أعلى الكوبري محل الواقعة، ما أسفر عن سقوطهما أسفل السيارة ووفاتهما وإصابة قائد الدراجة النارية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

ضبط السائق

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة مرتكبة الواقعة، وبمواجهة قائد السيارة بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه لم يتعمد دهسمها وتم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على جهات التحقيق.