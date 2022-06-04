تحرير 12 محضرا تموينيا بجنوب سيناء.. سلع مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعار

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة استمرار الحملات التموينية لمراقبة الأسواق في مدن المحافظة، من أجل ضبط الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.

وقال سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي احتياجات المحافظة 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك لجانا تقوم بالمرور باستمرار على المحال التجارية من أجل ضبط الأسواق، موضحا أن الحملات تكون بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

تحرير 12 محضرا تموينيا

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات خاصة، شن حملات تفتيشية موسعة بحضور إبراهيم الحارون وكيل المديرية، لمتابعة ومراقبة المحال التموينيه ومدى التزامها بالقرارات التموينية، وذلك بالاشتراك مع عبدالراضي محمود مدير حماية المستهلك بالجنوب، وماجد فرج وعلاء الصاوي مدير إدارة الطور، وأحمد صابر مدير التفتيش الفني، وأحمد محمود مدير صيانة الحبوب، ومحمد السيد مفتش أول الرقابة التجارية، لافتا إلى تحرير 12 محضرا تموينيا في مدينتي الطور ورأس سدر.

وأشار إلى تحرير 4 محاضر لتجار تموينين لعدم إعطائهم بون صرف للمواطنين، و3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر مجهول المصدر لكميات من العسل الأبيض والجبنة.

وأوضح أنه جرى تحرير محاضر بالوقائع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

مكتب تموين قرية فيران

وأكد «عبد القادر»، الاستلام الابتدائي لمقر مركز خدمة المواطنين بقرية فيران التابعه لمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء الأسبوع الماضي، بحضور لجنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع الجهات المعنية من هيئة المشروعات للإنتاج الحربي ومسؤول من المديرية، ومدير الشؤون المالية، ورئيس مركز خدمة المواطنين بأبو رديس، ورئيس مكتب تموين قرية فئران ومجلس مدينة أبو رديس.

وأشار إلى أنه سيجرى افتتاح المكتب خلال احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.