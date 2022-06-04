ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في تصنيع أواني المائدة بالدقهلية

تمكنت حملة تموينية في محافظة الدقهلية، اليوم، من ضبط مصنع أواني ملامين يستخدم مادة محظورة في التصنيع، كما ضبطت مخابز مخالفة تتلاعب في وزن الرغيف وتنتجه ناقص الوزن.

حملة تموينية مكبرة في الدقهلية

وبحسب بيان صحفي لمديرية تموين الدقهلية، خرجت حملة تحت إشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا، ما أسفر عن تحرير محضر رقم 9044 لسنة 2022 جنح مركز أجا ضد «ع. ال. ال.»، صاحب مصنع أواني ملامين بقرية نوسا البحر يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات المائدة، وتم التحفظ على 26 شيكارة، زنة الشيكارة 25 كيلو جراما، بإجمالي 650 كيلو جراما، و10 كراتين، بكل منها 48 قطعة، بإجمالي 480 قطعة أدوات مائدة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وحررت الحملة المحضر رقم 9045 جنح مركز أجا ضد صاحب محل قطع غيار هواتف محمولة بذات القرية لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، ومحضر 9046 جنح أجا ضد صاحب محل بقالة بذات الناحية لعدم وجود شهادة صحية.

ضبط 4 مخابز ينتجون خبز ناقص الوزن

واستكملت الحملة التفتيش علي المخابز، وتمكنت من ضبط مخبز «م. ح. ال» بمدينة أجا، ومخبز« ا. ع. ال » بقرية تلبنت، ومخبز «أ. س. م» بقرية نوسا الغيط، ومخبز«أ. ع. م» بقرية نوسا البحر، وذلك لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن بمقدار من 9 : 15 جراما، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة.