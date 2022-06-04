نجاة شاب سقط من الطابق الثالث في حدائق أكتوبر: «رجله اتكسرت»

أصيب شاب بكسور بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ونقل إلى مستشفى الهرم للعلاج وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط شاب اختل توازنه

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم محمد داوود رئيس المباحث تلاقيه بلاغًا من الأهالي يفيد فيه سقوط شاب من الطابق الثالث في أثناء وجودة بشرفة الشقة اختل توازنه وأصيب بكسور وكدمات، وتمّ نقله إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، ولا توجد شبهة جنائية.