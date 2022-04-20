إصابة شاب نتيجة انقلاب سيارة بترعة في سوهاج

أصيب شاب في حادث تصادم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، حيث اصطدمت به سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد سائقها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي في وجود حادث تصادم ومصاب دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة المدعو «أشرف ع ز ع»، 45 عاما، مدرس ويقيم في دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو «محمود خ م ع»، 28 عاما، مندوب مبيعات ويقيم دائرة مركز سوهاج وسقوط مقدمة السيارة بالترعة المجاورة للطريق.

إصابة قائد الدراجة ونقله لمستشفى سوهاج الجامعي

ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر بالساقين، وفقا للتقرير الطبي المبدئي لمستشفى سوهاج الجامعي الذي تم نقل المصاب إليها لإسعافه.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه أثناء سيرة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده، ليصطدم بدراجة بخارية «موتوسيكل» ولم يستطع تفاديه، وبسؤال قائد الدراجة البخارية أفاد بأنه أثناء سيرة بطريق جهينة سوهاج، فوجئ بسيارة تصطدم به بالاتجاه المعاكس ولم يستطع تفاديها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.