1226 من أهالي برانى والسلوم يستفيدون من القافلة الطبية لمجلس الوزراء وصناع الخير

نجحت القافلة الطبية الموسعة التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صنع الخير للتنمية وجامعة طنطا في توقيع الكشف وتسليم العلاج إلى 1226 من أهالي السلوم وسيدى براني بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح والهيئة العامة للتأمين الصحي.

جاء ذلك فى إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و إشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا.

وكانت القافلة قد شهدت زيارة الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب جامعة طنطا وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة ومركز كوم حمادة.

القافلة قدمت خدماتها على مدار يومين للأهالي

وأكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، منسق عام القافلة أن القافلة استمرت في عملها على مدار يومين، حيث قدمت خدماتها في اليوم الاول لاهالى قرية الزويدة بسيدى برانى والقرى المجاورة واليوم الثانى قدمت خدماتها لاهالى السلوم واستفاد منها 1226 مواطن من أهالي برانى والسلوم.

وتابع «شعبان» قائلا: القافلة قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة بدات بتوقيع الكشف تبعها صرف العلاج وتشخيص الاحتياج الى نظارات طبية في مجال العيون تمهيدا لتسلميها وتشخيص الاحتياج الى عمليات جراحية تمهيدا لاجراءها وان عيادة الأطفال استقبلت 145 طفل مريض، كما استقبلت عيادة المخ والأعصاب 33 مواطن، و108 في العيادة الجلدية، و161 في عيادة الباطنة وأن عياده المسالك استقبلت 23 مواطن، وعيادة الأنف والأذن 127مواطن، و عياده الجراحة العامة استقبلت 38، وعيادة الصدر 36 مواطن، وعياده النفسية والعصبية 35 مواطن، وعياده القلب والاوعية الدموية استقبلت 23، و عيادة الأسنان 117.‏

صناع الخير: شاركنا في القافلة بمستشفى عيون متنقل

ومن جانبه اكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بـ صناع الخير؛ أن المؤسسة شاركت في القافلة بمستشفى عيون متنقل حيث تم توقيع الكشف على عيون 220 من أهالي القرية والقرى المجاورة ، وتم توزيع أدوية علي 180 مواطن ، وتم تشخيص احتياج 105مواطن لنظارات طبية وتم عمل المقاسات الطبية للنظارات تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمستحقيها قريبا وقال عبدالجليل، إن خدمات القافلة بالسلوم وبراني تضمنت أيضاً تشخيص الاحتياج لاجراء العمليات الجراحيه حيث تم تشخيص احتياج 23 مواطن لاجراء عمليات جراحات عيون تنوعت ما بين ازالة ظفرة ومياه بيضاء وشبكية ومياه زرقاء وزرع قرنية سوف يتم اجراءها قريبا .