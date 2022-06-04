بدء تفعيل قرار منع خروج المصطافين بملابس البحر من الشواطئ بالإسكندرية

بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، منع خروج المصطافين بملابس البحر من الشواطئ، وذلك حفاظا على الآداب العامة، ونشرت الإدارة القرار وبدأت في تنفيذه ونشر صورا لتعامل الإدارة مع الشباب الخارجين بملابس البحر، حيث استوقفهم مسؤولو الإدارة ومنعهم من الخروج إلا بعد ارتداء ملابسهم.

يأتي ذلك بعدما أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بيانا تحذيريا جديدا عن منع الخروج من الشاطئ بملابس البحر و أي ملابس أخرى غير لائقة تخدش الحياء مراعاة للاداب العامة للطريق، وذلك استكمالا للمبادرة التي أطلقتها العام الماضي بمنع السير بملابس البحر على كورنيش الإسكندرية، وذلك عقب شكاوى عدة تقدم بها أبناء عروس البحر الابيض المتوسط إلى الإدارة من سلوكيات بعض المصطافين والتي تسبب خدش حياء وعدم مراعاة للاداب العامة.

بنرات تحذيرية وتشديد الرقابة

وقامت الإدارة بتعليق عدد من البنرات بشاطئ ادوارد الخراط بمحتوي «لا للإكرامية»، و«ممنوع مغادره البحر بملابس غير لائقة»، إضافة إلى المرور للتأكد من استكمال وضع أحواض مياه على بوابات الخروج، حتى يتمكن الرواد من غسل أرجلهم للتخلص من رمال الشاطئ قبل مغادرته، حفاظا علي نظافة رصيف الكورنيش ، كما شددت التعليمات علي جميع بوابات الخروج بمنع خروج الرواد بملابس بحر غير لائقة.

توجيه عمال البوابات بمنع الخروج بملابس البحر

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن مسؤولي الإدارة أكدوا على جميع عمال البوابات بعدم السماح لأي أحد الخروج من البوابات من الشاطئ بملابس البحر أو بالملابس الداخلية.

وأضاف «رشاد»، أن منظر تجول بعض المصطافين بملابس البحر على طريق الكورنيش، وفي الشوارع المتفرعة منه، يسيئ للجميع ويؤذي أهالي المدينة، لافتاً إلى أن كثيراً من ملابس البحر التي يخرج بها المصطافون من شواطئ الإسكندرية غير مناسبة، معتبراً أنها تخدش الحياء، وتتعارض مع الآداب العامة.

ممنوعات على شواطئ الإسكندرية

كما شددت الإدارة على عدد من الممنوعات أبرزها منع فرض الإكراميات، ومنع الخروج بملابس البحر خارج الشاطئ، ومنع إلقاء أكياس الشيبسي والزجاجات والمخلفات بأنواعها فى مياه البحر وعلي الرمال، مع التأكيد علي قيمة تذكرة الدخول بالشاطئ.

وأوضحت أنه تمت متابعة أعمال نظافة رمال الشواطئ وإزالة المخلفات والطحالب البحرية من مياه البحر، ومتابعة أعمال إنشاء ودهان بوابات الشواطئ بما يتطابق مع مشروع الهوية البصرية، ومتابعة نظافة دورات مياة الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والتأكد من وجود عمال أبراج المراقبة والإنقاذ والمسعفين بجميع الشواطئ.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم التأكد من التزام المستأجرين بعدم نزول البدالات بدون الـ«لايف جاكيت» حفاظا على أرواح الرواد، والتأكد من مطابقة أسعار تذاكر الدخول والالتزام بها، ورصد حالات قليلة لفرض إكراميات، والتأكد من تشغيل الإذاعات الداخلية داخل كل شاطئ.