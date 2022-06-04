5 أجانب في ملف صفقات الأهلي الجديدة

تواصل لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي، البحث في ملف صفقات الأهلي الجديدة استعدادًا للموسم الكروي المقبل، إذ أنَّه من المقرر أن يعقد أعضاء اللجنة برئاسة محسن صالح، اجتماعا مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحسم ذلك الملف بشكل نهائي والتركيز بالفترة المقبلة في خوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورشحت لجنة تخطيط الكرة في الأهلي بعض الأسماء في ملف الصفقات الأجانب، وتصدر الملف 5 أسماء من القارة السمراء لعرضهم على موسيماني في ظل طلبه التعاقد مع عدد من اللاعبين في أكثر من مركز.

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