من 50 لـ 2000 كيلووات ..كيف تحسب فاتورة الكهرباء المنزلي يونيو 2022

يبدأ مشتركو قطاع الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية والقديمة بالتزامن مع الأيام الأولى من كل شهر بالبحث في الآليات التي توفرها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها بالمحافظات في احتساب قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2022، وفقا لشرائح 2022-2021، بعد إجراء عمليات الاستعلام عن الفاتورة سواء بالاسم أو برقم العداد أو الوسائل التي أتاحتها الشركات.

كيفية حساب شرائح فاتورة كهرباء للقطاع المنزلي عن شهر يونيو2022

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر، بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بطريقه سهلة وميسرة تساعد مشتركو الكهرباء في كيفية حساب شرائح فاتورة كهرباء للقطاع المنزلي عن شهر يونيو 2022.

** في حال استهلاك المشتر لـ 50 كيلو وات

- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها‏

‎‏‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه ‎‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 100 كيلو وات

- 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها ‏‎‏

‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا

‏‎ ‎مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه

‏** في حال استهلاك المشترك لـ 150 كيلو وات

- 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا

‏ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها

‏ ** في حال استهلاك المشترك لـ 200 كيلو وات

- 200 كيلووات ساعة = 160 جنيه

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها ‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 250 كيلو وات

- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 300 كيلو وات‏

- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏100 × 1.06 = 106 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 350 كيلو وات‏

- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا‏150

× 1.06 = 159 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 400 كيلو وات

- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏50 × 1.28 = 64 جنيهًا

‎مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎

‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 450 كيلو وات

- 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏100 × 1.28 = 128 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 500 كيلو وات

- 500 كيلووات ساعة = 520 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏ 150 × 1.28 = 192 جنيهًا‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎

‏ ** في حال استهلاك المشترك لـ 600 كيلو وات

- 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏250 × 1.28 = 320 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 650 كيلو وات

- 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها ‎

‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏300 × 1.28 = 384 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 700 كيلو وات

- 700 كيلووات ساعة = 921 جنيهات‏700

× 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

‏ ** في حال استهلاك المشترك لـ 800 كيلو وات

- 800 كيلووات ساعة = 1049 جنيهات

‎ ‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

‎** في حال استهلاك المشترك لـ 900 كيلو وات

- 900 كيلووات ساعة = 1177 جنيهات

‎ ‏900 × 1.28 = 1152 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 1000 كيلو وات

‎ 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات

‎ ‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎‏

** في حال استهلاك المشترك لـ 1100 كيلو وات

- 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها

‏‎1100 × 1.45 = 1595 جنيهًا

‎مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

‏ ** في حال استهلاك المشترك لـ 2000 كيلو وات

- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

‎2000 × 1.45 = 2900 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها