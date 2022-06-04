افتتاح مكتبة «آداب أسيوط» بعد تطويرها بـ500 ألف جنيه.. تضم 6 قاعات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن فقه الإدارة يقوم على ترتيب الأولويات مع شرط وجود الرغبة في التطوير والسعي المخلص لها، مع وجود إرادة وخطة لتحقيق التطوير ووجود تاريخ من الإنجاز ، وهو ما تتمتع به الإدارة الحالية لكلية الآداب وهو ما كان يمثل دافعا كبيرا لإدارة الجامعة على دعم وتشجيع مساعيها لتحقيق التطوير.

زيارة رئيس جامعة اسيوط

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط لكلية الآداب، والتى رافقها فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث كان فى استقبالهما الدكتور مجدي علوان عميد كلية، والوكلاء لمختلف القطاعات، وعدد من رؤساء الأقسام، وأعداد هيئة التدريس بالكلية، وسحر محمد أمينة الكلية، وأسماء همام مديرة المكتبة.

دعم أعمال التطوير

وأشاد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما يوليه رئيس الجامعة من دعم ورعاية لأعمال التطوير والتحديث داخل قطاعات الجامعة، ما ساهم فس رفع شأن الجامعة خلال السنوات الماضية.

افتتاح مكتبة الكلية

وذكر الدكتور مجدي علوان، أن زيارة رئيس جامعة أسيوط ونائبه لشؤون التعليم والطلاب تضمنت افتتاح مقر مكتبة الكلية بعد التطوير ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بتكلفة تبلغ 500 ألف جنيه، وشملت إجراء عمليات إحلال وتجديد وإصلاح للبنية التحتية للمكتبة وتطوير الأثاث والإضاءة، ما أحدث طفرة في خدمات المكتبة المقدمة للطلاب والباحثين بمرحلة الدراسات العليا.

وأشار إلى أن المكتبة تعد واحدة من أكبر مكتيات الجامعة والتى تضم نحو 40 ألف كتاب، كما تحتوي على أشهر الموسوعات وكتب التراث، وتستقبل 45 ألف طالب سنوياً، وتضم 6 قاعات مختلفة الأقسام إلى جانب القسم الرئيسي بالمكتبة.