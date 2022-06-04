بنكا «مصر والأهلى المصرى» يطلقان مشروع «وصال» الإسكانى على طريق السويس

أطلق بنك مصر والبنك الأهلى المصرى مشروعهما «وصال» بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، حيث أعلنت شركة فاوندرز، بالتحالف مع الأهلى صبور، عن تسويق المرحلة الأولى من المشروع العقارى الجديد، مدينة «وصال»، المملوك لكل من بنك مصر والبنك الأهلى، وذلك بمقدم 10% ونظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات.

ويقام مشروع مدينة «وصال» على مساحة تتجاوز الـ800 فدان ويقدم أكثر من 10 آلاف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفورى، حيث تقسم مدينة وصال إلى ثلاثة مكونات رئيسية منفصلة، هى مشروعان للإسكان يتوافر بهما الحماية فى صورة أسوار وحراسة وآخر تجارى. الكمبوند السكنى الأول «وصال views» ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وكذلك دوبليكس وشقق بمساحات مختلفة، الكمبوند السكنى الآخر «وصال Residences» يضم شققاً بمساحات مختلفة تبدأ من 160 متراً مربعاً، أما المنطقة التجارية فتضم مجمع مطاعم، ودور سينما وأسواقاً تجارية وحضانات ودور عبادة (2 مسجد كبير وكنيسة) ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى نادٍ رياضى خاص.

وأشاد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتعاون الفعال من جانب البنكين الذى أدى إلى ترتيب إطلاق المشروع، وبالدور الحيوى للقطاع المصرفى المصرى بشكل عام فى دعم الاقتصاد القومى، مؤكداً أن مشاركة بنك مصر فى المشروعات العقارية تُعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن القطاع العقارى من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، وينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى فى نظام بيئى متكامل، بما يساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومميزة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. هذا ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كافة الأنشطة التى تساهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين أو مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، هذا بالإضافة إلى البرامج التمويلية المتعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة، وذلك داخل نطاق المحافظات أو فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكانى.

وصرّح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن مشروع مدينة وصال يأتى امتداداً لمشروعات القطاع العقارى التى يدعمها البنك والتى تتماشى مع استراتيجيته لمساندة المشروعات الكبرى ودعم القطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومى مثل القطاع العقارى لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية، وهو الدور الذى يتبناه البنك الأهلى المصرى، مشيداً بالتعاون المثمر من جانب بنكى الأهلى ومصر لإطلاق المشروع، وكذا بالدور الحيوى للقطاع المصرفى المصرى فى توفير سبل التمويل المتعددة للأفراد بمنحهم تمويلات للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقارى، سواء كان ذلك داخل المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكانى وتنفيذ خطط الدولة الساعية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مع تزويدها بكل ما تحتاجه من تيسيرات وخدمات بما يدعم «رؤية مصر 2030» فى توفير السكن الملائم لكافة فئات المواطنين، وأشار «عكاشة» إلى أن مشروع «وصال» يُعد مجتمعاً متكاملاً بالمفهوم الشامل وبموقع متميز، متضمناً وحدات سكنية بمساحات متعددة لتلبى كافة الاحتياجات، كما يضم مختلف الخدمات ومنها توافر نادٍ اجتماعى ورياضى، مولات تجارية، وكذا أماكن ترفيهية.

وأضاف المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية، أن التسويق لمشروع «وصال» خلال هذه المرحلة يمثل فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقارية، ويُعتبر مشروع مدينة «وصال» من أضخم المشاريع العقارية بالسوق المصرية، وسيتم طرح المشروع على عدة مراحل متتالية، مؤكداً أن تحالف شركة الأهلى صبور مع شركة فاوندرز يمثل درعاً عقارياً قوياً، وهذا ما تحتاجه السوق العقارية بالمرحلة القادمة، وقد أحرز التحالف نجاحاً كبيراً من خلال مشروعه الأول، وهذا ما حمّسنا جميعاً لخوض مشروع آخر كبير مثل مدينة «وصال»، خاصة أن المشروع تتوافر فيه كافة عوامل الجذب الحقيقية للمشترى، من موقع متميز كامل الخدمات، وبنية تحتية جيدة، ومبانٍ مجهزة بأحدث الإمكانيات، بالإضافة إلى خطط سداد مرنة ومميزة، وهو ما يحقق بدوره المعادلة الشرائية الناجحة.

كما صرّح المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، أن مشروع وصال يُعد أحد أهم المشروعات العقارية التى ستفرض نفسها بقوة على السوق العقارية المصرية، وذلك للمميزات العديدة التى يتمتع بها المشروع، حيث تُعتبر «وصال» مدينة كاملة متكاملة الخدمات والمرافق، كما أن جميع الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفورى مع وجود مساحات خضراء وأماكن انتظار لجميع الوحدات مع توافر جميع الخدمات التجارية والترفيهية والنوادى ودور العبادة، بالإضافة إلى المنطقة الإدارية التى تُعتبر واحدة من أكبر المناطق الإدارية بشرق القاهرة جاهزة للتسلم الفورى، وهذا بدوره ما يجعل منه مشروعاً منفرداً بالسوق العقارية وذا عائد استثمارى كبير.

«الإتربى»: مشاركة بنك مصر فى المشروعات العقارية تُعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد