إخلاء سبيل المتهم في واقعة مصرع طفلة أسفل عجلات سيارته بالغربية

قرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل المدعو «محمد ع»، بعد التحقيق معه في واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، أسفل عجلات سيارة قيادته، وذلك لعدم وجود شهبة جنائية في الحادث.

تحريات المباحث حول الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، ألقت القبض على المتهم، بعد تسببه في مصرع طفلة تدعى «سما . ر»، 5 سنوات، أثناء عودته للخلف بسيارته، وذلك أثناء لهوها ولعبها خلف السيارة، ما أسفر عن إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف من الأنف والأذن وسحجات متفرقة، وتوفيت فور وصولها إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتي أكدت عدم وجود شهبة جنائية في الحادث، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم بعد التحقيق معه، كما قررت النيابة العامة، انتداب مهندس فني لفحص السيارة المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها، والتصريح بدفن جثة الطفلة، وتسليمها إلى ذويها.

بلاغ بمصرع طفلة أسفل عجلات سيارة

تعود أحداث الواقعة لليلة أمس الثلاثاء، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، يفيد مصرع الطفلة «سما . ر»، 5 سنوات، مقيمة بالقرية، أسفل عجلات سيارة أثناء وجودها خلف السيارة تلهو وتلعب، وذلك إثر إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى، وتبين من التحريات أن الطفلة تعرضت إلى حادث سير سيارة ملاكي، حيث كانت تلهو خلف السيارة، وأثناء عودة السيارة إلى الخلف، صدمتها السيارة، ولم يشاهدها السائق، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ.

وجرى ضبط السائق، والسيارة المستخدمة في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.