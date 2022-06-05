مصرع طفلة صدمتها سيارة ميكروباص أمام منزلها بسوهاج.. «كانت بتلعب»

لقيت طفلة مصرعها عقب اصطدام سيارة بها أمام منزلها بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك أثناء لعبها، وتم نقلها لمستشفى دار السلام المركزي لإسعافها، لكنها وصلت جثة هامدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دار السلام، يفيد وصول الطفلة «ملك م م ا»، 3 أعوام، إلى مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

نفي الشبهة الجنائية

وأفادت والدتها «آية خ ر ح»، 23 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أنه أثناء لهو ابنتها أمام المنزل صدمتها سيارة ميكروباص، قيادة المدعو «مروان ع ع»، 30 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه وفاتها، واتهمت الأم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ووفاة ابنتها، نافية الشبهة الجنائية.

اعتراف السائق

وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص، وقال إنه أثناء قيادة السيارة بمركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده عقب ظهور طفلة أمامة فجأة، ولم يستطع السيطرة عليها ما أدى لاصطدامه بالطفلة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة آثار الحادث.