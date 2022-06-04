إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 535 مليون حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، من تسجيل 535 مليون حالة، وسجلت الإصابات 534 مليونًا و750 ألفًا و202 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و318 ألفًا و996 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 505 ملايين و533 ألفا و659 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 18.1مليون حالة

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 12048 إصابة بـ«كورونا»، بينها 41 حالة وافدة الخارج، و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18153.851 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 24238 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت العاصمة «سيول» على 2254 حالة إصابة بـ«كورونا»، كما سجلت مقاطعة «جيونج جي»، 2745 حالة، فيما أعلنت «إنتشون»، تسجيل 518 إصابة بالفيروس.

الصين تسجل 21 إصابة محلية العدوى: بينها 11 في منطقة منغوليا الداخلية

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 21 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 11 في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم و5 في كل من بكين وشنجهاي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت اللجنة الصينية، اليوم السبت، إلى خروج 304 مرضى من مستشفيات البر الرئيسي للبلاد أمس الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء من «كورونا»، ليصل الإجمالي إلى 217414 شخصًا.

«شنجهاي» تسجل 9 حالات إصابة محلية بدون أعراض

وكانت «لجنة الصحة المحلية» في «شنجهاي» الواقعة شرقي الصين، أعلنت في وقت سابق من، اليوم السبت، تسجيل المدينة، 5 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا» و9 إصابات محلية بدون أعراض.

الصحة المغربية: 13 شخصا خالطوا المصاب بـ «جدري القردة»

وفي المغرب، قال منسق مركز طوارئ في وزارة الصحة، معاذ المرابط، أن أشخاصا خالطوا مصاب بـ«جدري القردة»، بلغ عددهم 13 شخصا، وأنهم يخضعون للمراقبة داخل الحجر الصحي، مشيرا إلى أن المصاب قدم من دولة أجنبية.

وشدد المرابط، على أن «جدري القردة» المنتشر هو من النوع الغرب الإفريقي، وهو الأقل خطورة وانتقالا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.