خطوات الحصول على وحدة إدارية بمدينة الشروق.. تأمين 10 آلاف جنيه

بمساحات تتراوح بين (55م2 : 57م2 )، أعلن جهاز مدينة الشروق، عن طرح 10 وحدات إدارية، بمنطقة إسكان الشباب 70م بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الإثنين الموافق 20/6/2022، وذلك في إطار خطة الجهاز لدعم الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدينة.

يهدف هذا الطرح، إلى توفير أنشطة استرشادية متنوعة داخل المدينة، ما بين (عيادات طبية - مركز تحاليل طبية - مكاتب استشارات هندسية - محام - محاسب قانونى - تسويق عقارى - مقاولات - أتيليه).

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحصول على وحدة إدارية بمدينة الشروق، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة الشروق.

خطوات الحصول على وحدة إدارية بمدينة الشروق

1- على من يرغب في الحصول على وحدة إدارية، ضمن الوحدات المطروحة بمدينة الشروق، التوجه لجهاز المدينة، وشراء شراء كراسة الشروط.

2- يتم سداد 10 آلاف جنيه كتأمين.

3- الاشتراك بالمزاد المعاينة، خلال مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر، بمدينة الشروق.

4- في حالة رسو الوحدة على المتزايد يتم استكمال سداد (25% + 1% مصاريف إدارية +0.5% لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو مع سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

طرق أخرى للسداد

5- يتم سداد باقي القيمة بإحدى طريقتين:

- أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الرسو.

- أن يسدد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصرى وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.