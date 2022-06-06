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خطوات الحصول على وحدة إدارية بمدينة الشروق.. تأمين 10 آلاف جنيه

كتب:

منة عبده
06:45 ص | الإثنين 06 يونيو 2022
مشروعات الإسكان بمدينة الشروق - صورة أرشيفية

مشروعات الإسكان بمدينة الشروق - صورة أرشيفية

بمساحات تتراوح بين (55م2 : 57م2 )، أعلن جهاز مدينة الشروق، عن طرح 10 وحدات إدارية، بمنطقة إسكان الشباب 70م بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الإثنين الموافق 20/6/2022، وذلك في إطار خطة الجهاز لدعم الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدينة.

يهدف هذا الطرح، إلى توفير أنشطة استرشادية متنوعة داخل المدينة، ما بين (عيادات طبية - مركز تحاليل طبية - مكاتب استشارات هندسية - محام - محاسب قانونى - تسويق عقارى - مقاولات - أتيليه).

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحصول على وحدة إدارية بمدينة الشروق، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة الشروق. 

خطوات الحصول على وحدة إدارية بمدينة الشروق

1- على من يرغب في الحصول على وحدة إدارية، ضمن الوحدات المطروحة بمدينة الشروق، التوجه لجهاز المدينة، وشراء شراء كراسة الشروط.

2- يتم سداد 10 آلاف جنيه كتأمين.

3- الاشتراك بالمزاد المعاينة، خلال مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر، بمدينة الشروق.

4- في حالة رسو الوحدة على المتزايد يتم استكمال سداد (25% + 1% مصاريف إدارية +0.5% لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو مع سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

طرق أخرى للسداد

5- يتم سداد باقي القيمة بإحدى طريقتين:

- أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الرسو.

- أن يسدد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصرى وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.