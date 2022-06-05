عبد الغفار: 100 ألف طالب وافد درسوا بالجامعات المصرية هذا العام

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بمصر في زيادة مستمرة، لافتًا إلى أنَّ الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر يرجع إلى المزايا الكثيرة التي تقدمها الجامعات المصرية، منها البرامج الدراسية المعاصرة والمعامل والمراكز البحثية وهو ما عمل على تنشيط السياحة التعليمية، ونتج عنه كذلك طفرة غير مسبوقة من زيادة أعداد الطلاب الوافدين، إذ وصل إجمالي الطلاب الوافدين الذين تم تسجيلهم رسميًا هذا العام فقط كطلاب جدد إلى 29 ألفًا و300 طالب، في حين تجاوز عدد الطلاب في مختلف السنوات الدراسية 100 ألف طالب وافد.

الطلاب الوافدين في مصر من الدول العربية والأسيوية والإفريقية

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنَّ معظم الطلاب الوافدين للتعليم في مصر من الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى طلاب الدول الأسيوية والإفريقية الصديقة، لافتًا إلى زيادة عدد المنح التي تقدم للطلاب من الدول الأفريقية الصديقة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

خدمات المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي إلى أنَّ هذا التزايد الكبير نتيجة التطوير الكبير الذي تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى إنشاء الجامعات المصرية الجديدة، وتقديم المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر» لخدمات متعددة لـ الطلاب الوافدين منها توفير الدراسة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، وتوفير اختيارات متعددة للدراسة بين الجامعات الحكومية والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.