تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب.. متنفس جديد للأهالي

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة 2021 / 2022، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء من المشروع قريبا لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

مقاعد انتظار للمواطنين

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى، والتي يبلغ طولها 270 مترا وعرضها 21 مترا، وإنشاء مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين، إذ تم الانتهاء من تركيب البرجولات الخشبية، وجاري تركيب المقاعد والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، إضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الانترلوك.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى الآن تنسيق الموقع العام للميدان من خلال زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي ستضفي على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.

رفع تراكمات الأتربة

ووجه المحافظ، خلال تفقده للميدان، برفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق والمتابعة المستمرة للطريق العام، لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري أو تتسبب في أي إختناقات مرورية .

واستكمل المحافظ جولته، اليوم، بتفقد شارع شرق السكة الحديد بمدينة قها، وذلك بعد الانتهاء من تمهيده وإزالة جميع المطبات العشوائية التي كان يتضرر منها المواطنون، وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية، حيث تم استغلال ناتج كشط الطريق الزراعي في عملية التمهيد وإعادة التأهيل لحين إدراجه في خطة الرصف العام المقبل حيث سيتم أعمال حفر بهذا الطريق، لتركيب مرافق ضمن مبادرة حياة كريمة بمدينة طوخ.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض بمدينة قها على مساحة 5500 متر بامتداد العمارات السكنية بمنطقة شرق السكة الحديد، ووجه المحافظ باستغلالها لإقامة مشروعات خدمية لأهالي المنطقة.