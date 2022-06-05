مصرع شخص أسفل عجلات قطار في شبين الكوم

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل قليل، مصرع شخص صدمه قطار «طنطا - أشمون»، ما أدى لوفاته في الحال، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم ووضعها تحت تحفظ جهات التحقيق.

التحفظ على الجثمان

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى «م.س.م.ا»، مقيم بقريو كفر مناوهلة في مركز الباجور، ولقي مصرعه نتيجة اصطدام قطار «طنطا - أشمون» به، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها، والتحفظ على الجثمان.

سؤال شهود العيان

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بمصرع شخص يدعى «م.س»، مقيم بمركز الباجور، أسفل عجلات قطار «طنطا - أشمون»، ونُقل الجثمان بسيارة إسعاف عقب تلقي البلاغ، وإخطار جهة التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وسؤال شهود العيان .