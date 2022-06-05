توقف قطار «طنطا - منوف» بشبين الكوم لمدة ساعة بسبب عطل في الجرار «صور»

شهدت محطة قرية البتانون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، تعطل القطار المتجه من طنطا إلى منوف، وذلك لمدة ساعة، نتيحة عطل فني، ما أدى إلى تأخير حركة القطارات على طول الخط، وسط حالة من الاستياء والغضب من الركاب لتأخر القطارات وعدم وصولها في المواعيد المحددة.

السائق يبلغ هيئة السكة الحديد بوجود عطل

وأبلغ سائق القطار الجهات المعنية في هيئة السكك الحديدية بوجود عطل فني في جرار القطار، وعلى الفور تم الدفع بجرار آخر من محطة طنطا إلى محطة البتانون لتسيير حركة القطارات، بعد الزحام الذي شهدته بعض المحطات على خط «طنطا - منوف»، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهود عيان يروون تفاصيل توقف القطار وتأخره

وقال أحمد منصور، أحد ركاب القطار المتوقف، إنه منذ انطلاق القطار من محطة طنطا كان يسير ببطء شديد، قائلًا: «القطر مشي من طنطا وهو فيه عطل أصلا»، مشيرًا إلي أن البطء من بداية التحرك تسبب في تأخير القطار بشكل كبير إلى أن توقف في محطة قطار البتانون في المنوفية.

وأكد «منصور» أن بعض الركاب ركبوا سيارات أجرة بسبب التعطل في حركة القطارات.

وأشار أحد الركاب، إلى أن القطار انطلق من محطة طنطا في الساعة الواحدة ظهرا متأخرًا عن موعده الأصلي، حيث إن معاد القطار المقرر هو الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرًا، قائلًا: «اللي حصل دا ميرضيش ربنا، والجو حر، ومحدش طايق نفسه، وأكيد ده غلط السواق، لأن من البداية طلع وهو ماشي ببطء، وكان ممكن يغير الجرار».

عودة حركة القطارات لطبيعتها في المنوفية

وعادت حركة القطارات «طنطا - منوف» بعد توقف دام لأكثر من ساعة، بعد الدفع بجرار بديل عن الحرار العاطل في قرية البتانون.