بريد الوطن .. ببساطة شديدة .. الشارع لمين؟

سؤال قد يستغربه البعض، ويستنكره البعض الآخر، وذلك لأن إجابته محسومة سلفاً، فالشارع ملك الجميع وملكيته ملكية عامة، ولكن حين نُدقق النظر فى الكثير من شوارعنا، خصوصاً الشوارع الرئيسية، نجد أن الأمر غير ذلك تماماً، فالكثير منها ضربته الفوضى والعشوائية، وأصبح ملكية خاصة للبعض، دون أى حسيب أو رقيب، لأن ذلك يحدث على مرأى ومسمع من الجهات المعنية صاحبة الحق فى تنظيمها، والتصدى لأى تجاوزات، فأين الوحدات المحلية من هذه التعديات؟ هل هى غافلة عنها أم متغافلة؟! ما رد فعلك وكيف تتصرّف عندما تسير بسيارتك أو سيارة أجرة تحمل فيها مريضاً قد تكون حالته خطيرة تتطلب سرعة الوصول إلى المستشفى أو لعيادة الطبيب، لأن التأخير ربما يودى بحياته، ثم تتفاجأ بأرتال من السيارات تحتل شارعاً رئيسياً بطوله وعرضه، من أجل انتظار خروج عروسة من «الكوافير»، ناهيك عن عشرات الشباب من المشاركين فى الزفة، وهم بملابسهم وقصات شعرهم ورقصاتهم وغنائهم فى وسط الشارع ويقطعون الطريق، بالإضافة إلى التروسيكلات وعربات الكارو، التى تسد الطريق أمام شوادر الخضر والفاكهة، ولا يراعون إعطاء الطريق قدسيته. فكيف يكون للشارع مالك واحد أو فئة واحدة تستأثر بملكيته؟!

يوسف القاضى

مدير مدرسة بالمعاش

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