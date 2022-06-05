بريد الوطن .. أمى

أمى اللى لافة الشمس ف حجابها

شايفاها لسه الحلوة ف شبابها

فاردة دراعها الحضن يجمعنا

ومقسمة لنا الحب وتضحى بمنابها

تغنى ننسى الحزن

ونعيش فى حدوتة

واِن جعنا تعجن حب

فى إيديها بسكوتة

وتصب من عمرها تسقينا عنابها

بإيد تطبطب دلع..

وإيد بتمسح وجع

وإيد فى وقت الجد

بالشدة تخلق جدع

وإيد تشاور بس فتجمّع الغايبين

وتغيب علينا الروح لو ليلة ف غيابها

أمى اللى ضى القمر

طالل على جبينها

وفيها سر الرضا بين ربنا وبينها

والدعوة من قلبها توصل لسابع سما

تفتح لها الأبواب وتعدى حُجّابها

نجلاء نعيم

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