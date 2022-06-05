رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. أمى

كتب:

الوطن
08:17 م | الأحد 05 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أمى اللى لافة الشمس ف حجابها

شايفاها لسه الحلوة ف شبابها

فاردة دراعها الحضن يجمعنا

ومقسمة لنا الحب وتضحى بمنابها

تغنى ننسى الحزن

ونعيش فى حدوتة

واِن جعنا تعجن حب

فى إيديها بسكوتة

وتصب من عمرها تسقينا عنابها

بإيد تطبطب دلع..

وإيد بتمسح وجع

وإيد فى وقت الجد

بالشدة تخلق جدع

وإيد تشاور بس فتجمّع الغايبين

وتغيب علينا الروح لو ليلة ف غيابها

أمى اللى ضى القمر

طالل على جبينها

وفيها سر الرضا بين ربنا وبينها

والدعوة من قلبها توصل لسابع سما

تفتح لها الأبواب وتعدى حُجّابها

                                                                               نجلاء نعيم 

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. ببساطة شديدة .. الشارع لمين؟

بريد الوطن .. نقيب فلاحى الغربية يرد على «زراعة القطن والذرة»

بريد الوطن .. الأحلام الموءودة خلف كرسى الروتين

بريد الوطن .. على باب الحسين

بريد الوطن .. عيد الصعود.. واحتفالات دير العذراء بسمالوط

بريد الوطن.. مشاركة الدولة فى استصلاح الأراضى مطلب شعبى

بريد الوطن.. خيرة الأجناد

بريد الوطن.. حلول وأفكار لتطوير عربات «الكارو»

بريد الوطن.. شكر واجب لـ«إدارة مرور الجيزة» على جهودها بمنشأة القناطر
بقلم الوطن