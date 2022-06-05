رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.. الخطوات والطريقة

تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 خلال أيام، حيث تبدأ اختبارات المواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادة التربية القومية، والاقتصاد والإحصاء، والتربية الدينية، وتبدأ اختبارات المواد الأساسية يوم 26 يونيو، وتنتهي في 21 يوليو القادم، لذلك ترتفع خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 ومكان لجنة الامتحان.

يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التعليمية التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور خلال اليوم، رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وحتى يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الاستعلام عن أرقام الجلوس ومكان اللجنة عبر بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الدخول هنــا.

خطوات الحصول علي أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وحتى يتمكن طلاب المرحلة الأخيرة من الثانوية العامة من الاستعلام عن مكان اللجنة ورقم الجلوس، يجب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، واختيار بوابة الثانوية العامة، أو بشكل مبار اضغط هنــا.

يحتاج الطالب لإدخال الكود الذي حصل عليه الطالب من المدرسة

اختيار تسجيل الدخول

سوف يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب، فضلا عن رقم اللجنة والمدرسة التي سيمتحن بها.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وبإمكان الطالب التوجه إلى مدرسته للحصول على أرقام الجلوس بشكل مجاني بدون أي مقابل مادي، في المرة الأولي فقط.

وفي حالة ضياع أو فقدان رقم الجلوس الخاص بالطالب يمكنه التوجه للجنه النظام والمراقبة واستخراج بدل فاقد مقابل رسوم تحصل قيمتها 30 جنيهًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد كشفت عن الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات الثانوية العامة 2022، منها التأكيد على التباعد الاجتماعي في اللجنة، واتباع إجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة قبل دخول الامتحان، فضلا عن تعقيم وتطهير اللجان المقرر عقد الامتحانات بها.