القصة الكاملة لوفاة طفل في حضانة بالإسكندرية.. «قالولها نايم وطلع ميت»

حالة من الحزن خيمت على أبناء الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية، على إثر تداول منشور عن وفاة طفل يدعى «ريان» يبلغ من العمر عاما ونصف داخل حضانة بمنطقة السيوف شماعة شرق الإسكندرية، إذ ذهبت الأم لاستلام طفلها من الحضانة كالمعتاد إلا أن مسؤوليها سلموها الطفل فاقدا للوعي مدعين أنه نائم حتى اكتشفت وفاته ما دفعها لتحرير محضر لمعرفة إذ كان مسؤولة الحضانة وراء الوفاة أم أنها طبيعية؟

أسرة الطفل تحرر محضرا بالواقعة

وحررت أسرة طفل يبلغ عاما ونصف بمحافظة الإسكندرية محضرا بوفاته داخل حضانة شرق الإسكندرية واكتشاف الوفاة فور استلام الطفل في نهاية اليوم وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بتحرير أسرة طفل محضر بوفاته داخل إحدى الحضانات بالمنطقة، الواقعة شرق الإسكندرية بعدما حررت الأسرة محضرا رقم 221 لعام 2022 في قسم منتزه أول.

تفاصيل واقعة وفاة طفل في حضانة بالإسكندرية

وبرزت تفاصيل واقعة وفاة طفل في حضانة بالإسكندرية، بأن الأم ذهبت لاستلام طفلها فسلموها الطفل وأبلغوها أنه نائم لكن وجدت أن نفسه متوقف ووجه أزرق، لتكتشف وفاته.

وبحسب المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك روايتان الأولى أن مشرفة الحضانة أعطت للطفل دواء الحساسية بجرعة خاطئة أدت لوفاته، وفي رواية أخرى، تعرض الطفل للاختناق، نتيجة التفاف حبل حول رقبته.

وتباشر نيابة المنتزه بالإسكندرية التحقيقات فى الواقعة واستدعت مسؤول الحضانة والمشرفين لاستجوابهم وتفريغ الكاميرات فى الواقعة.

التضامن الاجتماعي تتبرأ من الحضانة

وأكد مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية لـ«الوطن»، أن الحضانة غير تابعة للمديرية حيث إنها تابعة لجهة خاصة تسمى تنمية المهارات تابعة للغرفة التجارية، وغير تابعة لإشرافهم كون المديرية المسؤولة عن متابعة الحضانات التي تحصل على تراخيص بذلك.