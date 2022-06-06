مستشار الرئيس للصحة: مصر لديها إنتاج وفير من الأدوية ولا يوجد أي نقص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر بها بالفعل أبحاث إكلينيكية ولكن عادة الأبحاث الإكلينيكية السريرية أو الأبحاث التي تجرى على الدواء تقوم بعملها شركات الدواء وليس الحكومة أو الأفراد .

الوصول لمركب دوائي آمن يأخذ وقتا

وأضاف عوض تاج الدين خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الوصول إلى مركب دوائي صالح للاستخدام الآدمي وآمن هذا يأخذ وقتا طويلا وتكلفته عالية جدا وينتج هذه الأدوية مراكز بحوث جامعية ممولة من شركات دواء أو شركات دواء مباشرة تقوم بهذه العملية.

وأفاد بأن المؤتمر الطبي الافريقي ولد لربط الدول الأفريقية ببعضها في مجال صناعة الدواء والرعاية الطبية، مؤكدا أن مصر بها إنتاج دوائي وفير من خلال 130 شركة دواء أو أكثر من إجمالي 152 شركة إنتاج أدوية وهذا لم يشعرنا بأي نقص في الأدوية.

لدينا إنتاج دوائي وفير

واوضح عوض تاج الدين أن شركات الدواء العملاقة التي تقوم بعمل التجارب علي الأدوية الجديدة تنفق الملايين من أرباحها علي البحث العلمي، لافتا إلى أن ما شهدته مصر في الفترة الماضية في مجال الرعاية الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدث في تاريخ مصر، لأن المشكلات كانت لا تنتهي.

وتابع: «لكن ما حدث في مصر خلال فترة كورونا، وما تبعها من أزمة روسيا وأوكرانيا، يدل على فكر صائب وإرادة سياسية لم تحدث من قبل في دعم القطاع الصحي، وذلك بشهادة العالم».