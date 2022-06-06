دورة تدريبية بمعهد بحوث صحة الحيوان في المنصورة حول تشغيل مجازر الدواجن

نظم معهد صحة الحيوان بمحافظة المنصورة، التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية عن كيفية إدارة وتشغيل مجازر الدواجن، وقد قام بافتتاح الدورة الدكتور محمد مصباح المدير الفني للمعهد والدكتور صالح شفيق رئيس المعمل، وشارك أيضا في الافتتاح الدكتور السيد الحسانين مدير عام مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية.

دعم شباب الأطباء البيطريين في الحصول على فرصة عمل

وقال الدكتور محمد مصباح، المدير الفني للمعهد إن هدف هذه الدورات هو دعم شباب الأطباء البيطريين في الحصول على فرصة عمل ورفع كفاءة الجهاز الفني للعاملين في مجازر الدواجن، وفتح آفاق جديدة لتعامل قطاع الثروة الداجنة تسويقياً من خلال الذبح في المجازر ورفع الوعي التثقيفي بالدوافع الفنية للتحول من استهلاك الدواجن الحية إلي مبردة والمذبوحة في المجازر.

وأكد «مصباح» أن مجازر الدواجن تؤدي إلي بيئة نظيفة وتعظيم العائد من مشاريع الثروة الداجنة من خلال الاستغلال الأمثل للدجاج المنتج، لافتاً إلى أنه من محاور هذه الدورة التعريف بالشروط الصحية لمجازر الدواجن والمصطلحات العلمية المستخدمة في مجازر الدواجن وتشغيل مجازر الدواجن وفحص الذبائح ومهام الدكتور البيطري في مجازر الدواجن.

ندوات إرشادية بقرى حياة كريمة

كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية عدة ندوات إرشادية وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وفي محافظة المنوفية تم تنظيم ندوة عن مرض إنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها وأهميه التحصين في الدواجن، وذلك بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري، كما تم تنظيم ندوة عن أهميه تطوير مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن نظيف صحي آمن بقرية جروان وكفر سنجلف الجديد بمركز الباجور والتي تدخل ضمن برنامج حياة كريمة، وقام أطباء المعهد بعمل دعاية للمعهد وإظهار دور المعمل الفرعي بالمنوفية في تشخيص الأمراض بأحدث الأجهزة وطرق الوقاية من الأمراض وتقديم الخدمات الإرشادية للمواطنين.