شاب يقتل 5 من أفراد أسرته بالرصاص في قنا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم، بينما تصارع الأم الموت في العناية المركزة، إثر قيام عامل بإطلاق الأعيرة النارية على أفراد أسرته، بقرية أبومناع غرب بمدينة دشنا.

وتلقى مرفق الإسعاف إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ، بوقوع حادث إطلاق للنيران على أسرة كاملة بقرية أبومناع غرب بمركز دشنا.

أسماء الضحايا

وأسفر الحاث عن مصرع 5 أشخاص، وهم عبدالناصر إبراهيم أحمد، وأحمد عبدالناصر، وشقيقه «محمد»، وشقيقته «وحيده»، و«نجاة»، وإصابة سيدة تدعى سعاد وحيد علي، 50 سنة، وهي في حالة خطرة إثر تلقيها طلقا ناريا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العامل «خ.ج»، وتم التحفظ عليه.

نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى

ونُقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثث إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات لمعرفة الملابسات.