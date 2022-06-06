«إسلام» يخصص سيارته «التمناية» لنقل المرضى بالمجان في الإسكندرية: ثواب وبركة

«لا يشعر بالشخص سوى من هو مثله» مقولة شعبية جسّدها قرار حاسم اتخذه إسلام طلعت، ابن مدينة الإسكندرية، البالغ من العمر 43 عامًا، بمساعدة المرضى والتخفيف عليهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها، أملاً في أن يفتح الخير له أبواب الرزق، واتجه لتخصيص سيارته «التمناية» لنقل المرضى بالمجان.

رحلة «إسلام» من الحلاقة إلى قيادة السيارات

ابن منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، كان يعمل في مهنة الحلاقة قبل أن يغادرها ويتجه للقيادة وشراء سيارة «تمناية» لقضاء مشاوير مع من يطلبه، ثم خصص وقتًا من عمله للخير ومساعدة المرضى لنقلهم إلى المستشفيات، حيث دوّن على سيارته رقم هاتفه بالإضافة إلى كتابة: «توصيل المرضى مجانًا إلى المستشفيات».

ظروفه الصعبة دفعته لعمل الخير

ويقول إسلام لـ«الوطن» إن الفكرة جاءته من ظروفه الصعبة التي يمر بها، حيث قرر عمل الخير أملاً في فرج الله: «مؤمن بإن اللي يعمل خير ربنا بيكرمه، وطالما الحياة صعبة يبقى نسهّلها على نفسنا، وأعمل حاجة تنفعني في الآخرة».

مساعدة غسيل الكلى والسرطان

ويوضح أنه قرر مساعدة المرضى المحتاجين بنقلهم إلى المستشفى بالمجان بالأخص فئة غسيل الكلى، ومرضى السرطان الذين يحصلون على الكيماوي من أجل علاجهم، حيث إنه يرى أن تلك الفئات هي الأحق بالمساعدة، نظراً لارتفاع تكاليف العلاج وشدة التعب الذي يمرون به.

وأشار «إسلام» إلى أن مكسبه الحقيقي هو الدعوات التى يحصل عليها من المرضى الذين يعمل على إيصالهم من منازلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعودة بهم مرة أخرى إلى منازلهم، وتابع: «مفيش مرة ببدأ يومي بتوصيلة مجانًا إلا وربنا بيكرمني».

وأوضح «إسلام» أنه يخصص يوميًا توصيلة مجانية أو أكثر للمرضى حسب الاحتياج، وأكد أن هذا العمل يمثل له بركة في باقي عمله.