الشيف رضا يرقص بالعجين تنورة: إحنا ملوك الفطير في دمياط «فيديو»

الفطير من أهم الوجبات التي يتميز بها مصيف رأس البر ولها ركن خاص في كافة المطاعم والمحلات والفنادق، ويوجد منه نوعين الحادق والحلو، ويعتبره زائرو المدينة من الوجبات الأساسية التي يتنافس عليها أصحاب محال الفطائر والبيتزا المنتشرة في مدينة رأس البر من أجل جذب الزبائن بالجودة والطعم اللذيذ.

الشيف محمد رضا، ابن محافظة القليوبية، يعمل في مهنة صناعة الفطير منذ 19 سنة منذ قدومه إلى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بدأ تعملها في بعض المحال الشهيرة وتدرج حتى أصبح رئيس قسم الفطير والبيتزا في أشهر فنادق المدينة، ويعتمد «رضا» على طريقته الخاصة في جذب الزبائن، حيث اعتاد جذب انتباه الزبائن إلى المحل عن طريق رقصة التنورة التي يرقص بها مستخدمًا عجينة الفطائر، وظل يتبع هذه الطريقة حتى مع عمله داخل الفندق.

هواية رقص التنورة بعجين الفطير

بدأت هواية «رضا»، في عمل استعراضات بعجين الفطير بكلتا يديه في الشوارع أمام المحلات التي سبق له العمل بها، كطريقة ووسيلة لجذب الزبائن لدخول المحل لتناول الفطير ثم تطور رقصه بأن قام بعمل ثقوب في عجينة الفطير لكي تسمح له بمرور أصابعه ليرقص ويداعب العجينة بيد واحدة بدلا من كلتا يديه.

يحكي «رضا»، في بث مباشر مع تليفزيون «الوطن»: «استهوتني هواية الرقص بالفطائر في رقصة تشبه إلى حد كبير رقصة التنورة وذلك أمام المحل في الشارع ما يلفت انتباه المارة، ويحرص الزبائن على التقاط الصور السيلفي معي أثناء رقصتي».

وتابع قائلًا، إن عجينة الفطيرة واحدة ويجرى تجهيزها بناء على رغبة الزبون، إما فطيرة بالطعم الحادق أو الحلو والفطير الشرقي الحادق ويتم إضافة الجبن الرومي والخضراوات، وهناك من يفضلها باللحم المفروم أو البسطرمة، أما الحلو فيتم حشوها بالكريمة أو المهلبية ويجرى إضافة عسل نحل أو مربى إضافة إلى المكسرات.

فطير مثلثات

ويضيف «رضا»، أنه لأول مرة في دمياط، إبتكر فطيرة مثلثات من خلال تقسيم شكل الفطيرة إلى مثلثات، كل منها له مكسرات مختلفة حلو وحادق خاصة أن كل أسرة يوجد بها أطفال يحبون تناول الفطير الحلو أو بمكسرات معينة وأطفال يتناولونه بالعسل أو الشيكولاتة، موضحاً أن أسعار الفطائر تتراوح بين 120 و250 جنيها حسب الحشو والحجم.