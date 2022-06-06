«كامكو إنفست»: 65.4 مليار دولار صافي إيرادات الشركات المدرجة بالبورصات الخليجية

أعلنت مؤسسة كامكو إنفست، في تقرير حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الأول من العام 2022، أن الأرباح تصل إلى مستوى قياسي جديد بفضل الأداء الجيد الذي شهدته كافة القطاعات تقريبًا على أساس ربع السنوي.

الأسواق المالية

وصلت الأرباح المسجلة من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى مستوى قياسي جديد في الربع الأول من العام 2022 بدعم قوي من نمو أرباح كافة القطاعات على أساس ربع سنوي باستثناء قطاع السلع طويلة الأجل، وعكس ارتفاع الأرباح الانتعاش المستمر والمستدام في النشاط الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع.

وأوضح التقرير، أنّ وظلت بيانات مؤشر مديري المشتريات للسعودية والإمارات ودبي وقطر أعلى من حاجز النمو البالغ 50 نقطة بصفة مستمرة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام على خلفية الجهود الحكومية والنشاط القوي للقطاع الخاص.

كما شهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص أيضًا نموًا مستدامًا في كل من السعودية والكويت وقطر وفقًا للبيانات المتاحة من البنوك المركزية لتلك الدول.

صافي إيرادات الشركات المدرجة في البورصات الخليجية

وأشار التقرير، إلى أنّ صافي إيرادات الشركات المدرجة في البورصات الخليجية، بلغ 65.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع مقابل 51.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2021، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى نسبة 27.0 في المائة. وكان النمو على أساس سنوي أقوى، إذ وصل إلى نسبة 67.0 في المائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام 2021 البالغة 39.2 مليار دولار أمريكي.

وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمالية المتنوعة في الصدارة محتلة أول ثلاثة مراكز من حيث نمو الأرباح على أساس مطلق مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، إذ مثلت نحو 80 في المائة من إجمالي نمو الأرباح على أساس ربع سنوي، أما من حيث النمو السنوي، استحوذت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية على ما نسبته 82 في المائة من إجمالي نمو الأرباح بالقيمة المطلقة.

وواصلت أرامكو السعودية تصدرها كأكبر الشركات المساهمة في نمو الأرباح خلال الربع. إلا انه حتى بعد استثناء أرامكو، ظل نمو إجمالي الأرباح قويًا ووصل إلى 35.0 في المائة على أساس ربع سنوي و51.4 في المائة على أساس سنوي.

أرباح البورصات السبع

أما على أساس إقليمي، لوحظ نموأرباح البورصات السبع خلال الربع. وسجلت السعودية أكبر معدل نمو لصافي الإيرادات على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 73.2 في المائة، تليها أبوظبي والبحرين بنمو سنوي بنسبة 63.3 في المائة و 62.4 في المائة على التوالي.

من جهة أخرى، سجلت عمان أقل معدل نمو في الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2022، في حين واصلت السعودية الاستحواذ على نصيب الأسد من إجمالي الأرباح على أساس ربع سنوي بحصة بلغت 76.2 في المائة في الربع الأول من العام 2022 مقابل 73.4 في المائة خلال الربع الأول من العام 2021.

أرباح قطاع الطاقة

ومن حيث أداء قطاعات السوق، ارتفعت أرباح قطاع الطاقة بنسبة 79.5 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 21.8 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2022، إلا أنه لم يتم تسجيل أي نمو على أساس سنوي عبر مكونات مؤشر القطاع، إذ أعلنت 9 شركات من أصل 21 شركة عن تراجع أرباحها خلال الربع.

وارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 80.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 37.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022 مقابل 21.0 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2021.

تعزيز نمو الأرباح

وعكست الزيادة ارتفاع أسعار النفط خلال الربع في ظل وصول متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 100.87 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بسعر 61.0 دولار أمريكي للبرميل في المتوسط خلال الربع الأول من العام 2021، أي بزيادة بنسبة 65.3 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم نمو متوسط إنتاج النفط الخام في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20 في المائة في مقابل الربع الأول من العام 2021 في تعزيز نمو الأرباح خلال هذا الربع.

أما بالنسبة للأقسام المختلفة، شهدت الشركة تحسنًا في الأرباح في عمليات التكرير والتصدير (عمليات المصب) وأعلنت عن خطط لتطوير القطاع بشكل أكبر في آسيا وأوروبا، كما سجلت شركات أخرى ضمن القطاع، بما في ذلك شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات وشركة أدنوك للحفر، نموًا في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 58.9 في المائة و11.6 في المائة في الربع الأول من العام 2022، على التوالي.