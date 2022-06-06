شعراوي ومحافظ دمياط يتفقدان مشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطري

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية زيارة إلى محافظة دمياط لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التى تم اطلاقها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

واستهل اللواء شعراوي والدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولتهما التى رافقهما خلالها سفيرة سويسرا بالقاهرة ايفون باومن والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية والمهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، بتفقد مشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطري الذى يجرى انشاؤه بمنطقة شطا على مساحة 12 فدان بتكلفة بلغت 295 مليون جنيه ،،حيث استمعا الى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم 12 حظيرة تسع 2400 رأس ماشية ،ومجزرين حكومى وآخر استثماري ومحطات تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية بطاقة 400م3/ يوم، وكذلك مصنع كومبست ومبنى إدارى ومخزن للاعلاف ورصيف للتنزيل والتصنيف و8 منافذ للبيع ، حيث من المقرر الإنتهاء من المشروع خلال أكتوبر 2022.

المشروع القومى لتطوير المجازر

وأكد اللواء محمود شعراوي علي متابعة الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى الانتهاء من المشروع القومى لتطوير المجازر ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع و الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن هناك خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزراً بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل ، ويتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

تكثيف الأعمال الجارية بمشروع المجزر الآلي بدمياط

و طالب اللواء محمود شعراوى بضرورة تكثيف الأعمال الجارية بمشروع المجزر الآلي بدمياط للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات المعتمدة بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة ويساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة ، مشيراً الي سعي الوزارة خلال الفترة الحالية عَلِي إيجاد منظومة متكاملة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية والعمل على الإرتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية والعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد .

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض أن المجزر يستهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي ويعمل بصورة متكاملة في إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وأشارت عوض إلي أن المشروع سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال تنفيذ وتشغيل المشروع ومن بينها «أطباء بيطريين - جزارين – عمال خدمة – إداريين - أفراد أمن ».

وأضافت «عوض» أن هذا المشروع القومى يُعد انطلاقة جديدة بمحافظة دمياط، لخدمة قطاع إنتاج وصناعة اللحوم، مشيرة إلى أن المجزر يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، كما لفتت إلى تميز موقع المشروع بوقوعه خارج الكتلة السكنية وأيضا قربه من مينائى دمياط وبورسعيد.